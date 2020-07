'Wetsvoorstel Ollongren dupeert 140.000 alleenstaande woningzoekenden'

Een wetsvoorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dupeert tienduizenden alleenstaande woningzoekenden. Dat zeggen de branchevereniging van woningcorporaties Aedes en de huurdersbelangenorganisatie Woonbond in een reactie op een wetsvoorstel.

Als het voorstel wordt aangenomen, komen 140.000 alleenstaande woningzoekenden niet langer in aanmerking voor een betaalbaar huurhuis, schrijven Aedes en Woonbond in een gezamenlijke verklaring.

Toewijzingsgrens

De minister wil dat meerpersoonshuishoudens met een laag middeninkomen sneller in aanmerking komen voor een betaalbare huurwoning. In het voorstel dat gisteren naar de Kamer is gestuurd, gaat de toewijzingsgrens voor meerpersoonshuishoudens omhoog van 39.055 euro naar 43.126 euro. Daardoor komen meer mensen uit deze inkomensgroep in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Voor eenpersoonshuishoudens gaat de toewijzingsgrens voor een sociale huurwoning omlaag van 39.055 euro naar 35.938 euro. Daardoor komen uit deze groep dus juisst minder mensen voor een sociale huurwoning in aanmerking.

Hogere kosten

Ollongren rechtvaardigt de maatregel met een onderzoek van het Nibud, waaruit blijkt dat meerpersoonshuishoudens minder aan woonruimte kunnen besteden dan eenpersoonshuishoudens; meerpersoonshuishoudens zijn meer kwijt aan boodschappen, verzekeringen, vervoer en de energierekening.

Aedes en Woonbond maken ook bezwaar tegen Ollongrens voornemen om huurders met een hoog inkomen meer huur te laten betalen: 50 of 100 euro per maand meer, afhankelijk van hun inkomen.