Atlético verslaat lievelingsopponent Getafe, Real verslikt zich in Elche

Luis Suárez maakte tegen Getafe zijn achtste competitiegoal dit seizoen. - EPA

Sluipmoordenaars. Komedianten. Schoppers. Antivoetbal. Het zijn enkele typeringen die worden gebruikt om het spel van Getafe te omschrijven. In Amsterdam liggen nog weleens mensen wakker van de manier waarop Ajax in februari in de Madrileense val liep en werd uitgeschakeld in de Europa League. Zoniet Atlético Madrid. Voor de ploeg van Diego Simeone, die voor de 500ste keer op de bank zat, is Getafe zelfs de favoriete tegenstander in La Liga. In 2011 werd voor het laatst verloren van het kleine broertje uit de Madrileense voorstad. Daarna volgden 14 zeges en slechts een gelijkspel. Vanavond kwam daar de 15de zege bij. In eigen huis was een doelpunt van Luis Suárez genoeg voor een 1-0 zege. Getafe heeft nu al bijna 27 uur op het veld gestaan tegen Atlético zonder te scoren. Later op de avond kwam nog beter nieuws voor Atlético. Medekoploper Real Madrid verspeelde namelijk punten bij het bescheiden Elche (1-1), waardoor Atlético als lijstaanvoerder begint aan 2021.

Tegen geen enkele tegenstander in La Liga heeft Atlético een hoger winstpercentage dan tegen Getafe. In 34 duels op het hoogste niveau won Atlético 23 keer, speelde het 7 keer gelijk en verloor het 4 keer. Dat is goed voor een winstpercentage van 67,6 procent. Van alle clubs waartegen Atlético meer dan vijf keer aantrad is uitgerekend PSV de meest geliefde opponent: van de 6 duels won het er 5 en speelde het 1 keer gelijk (83,3 procent).

Makkelijk ging het woensdagavond echter niet in het Estadio Metropolitano. Getafe groef zich vanaf de eerste minuut in, probeerde Atlético het voetballen te beletten en slaagde daar aardig in. In de twintigste minuut gooide Suárez het plannetje in duigen met een fraaie kopstoot uit een voorzet van Yannick Carrasco. De Uruguayaan verlengde de vrije trap knap tot in de verre hoek.

Trainer Diego Simeone en Luis Suárez vormen voorlopig een goed huwelijk - AFP

Daarna moest Getafe uit de schulp komen en deed dat ook, al kwam het niet tot grote kansen. De beste, een kopbal van Mata, werd simpel uit de lucht geplukt door Jan Oblak. De tweede helft was het aanzien nauwelijks waard. Atlético plooide terug en Getafe wist zich geen raad met het balbezit. Na een uur haalde trainer Simeone ook Suárez nog naar de kant, waardoor Atlético - dat dinsdag het contract met Diego Costa per direct had laten ontbinden - zonder spits de wedstrijd uitspeelde.

Real verslikt zich in Elche Dat rivaal Real Madrid punten zou verspelen bij Elche leek op voorhand onwaarschijnlijk, maar het gebeurde toch: 1-1. De eerste helft in de provincie Alicante leek meer op een grote rondo van Real, dat de laatste vijf wedstrijden gewonnen had. De ploeg combineerde erop los en kreeg al snel goede kansen via Toni Kroos (kopbal voorlangs) en Marcelo (volley op de lat). Na 20 minuten kwam Real dikverdiend op voorsprong. Marco Asensio poeierde via de vingertoppen van doelman Edgar Badia op de lat, maar Luka Modric was alert en kopte de rebound hard in het doel. Karim Benzema had de voorsprong kunnen uitbreiden, maar zijn kopbal ging voorlangs. Uit het niets kwam Elche, dat tot dan toe niets in te brengen had, op gelijke hoogte. Dani Carvajal liep opzichtig in de rug van zijn tegenstander en Fidel Chaves schoot de strafschop onberispelijk in de hoek.

Elche-middenvelder Fidel legt aan voor de 1-1 tegen Real Madrid - Pro Shots

Na rust zou Real wel orde op zaken stellen leek het, maar het was de thuisploeg dat het beste uit de kleedkamer kwam en bijna beloond werd door Lucas Boye, die de bal op de paal krulde. Daarna moest Elche toch terug en kon doelman Badio uitgroeien tot de man van de wedstrijd met knappe reddingen op inzetten van Lucas Vázquez en Sergio Ramos. Door de remise begint Atlético Madrid als koploper aan 2021. Het heeft twee punten voorsprong op Real Madrid en heeft bovendien twee duels minder gespeeld.

De stand aan kop in La Liga - NOS

Zo slecht de naam van Getafe in voetballand, zo positief wordt er dit seizoen gesproken over het spectaculaire voetbal van Celta de Vigo. Die ploeg won vanavond met 2-1 van laagvlieger Huesca. Iago Aspas stelde voor rust Nolito in staat om te scoren en na rust prikte de kleine spelmaker zelf de 2-0 in het doel. Daardoor is Aspas nu topscorer (9 goals) en leider in het klassement van assistgevers (6) in La Liga.

Iago Aspas, uitblinker bij Celta de Vigo - AFP