Atlético verslaat favoriete opponent Getafe en blijft koploper

Luis Suárez maakte tegen Getafe zijn achtste competitiegoal dit seizoen. - EPA

Sluipmoordenaars. Komedianten. Schoppers. Antivoetbal. Het zijn enkele typeringen die worden gebruikt om het spel van Getafe te omschrijven. In Amsterdam liggen nog weleens mensen wakker van de manier waarop Ajax in februari in de Madrileense val liep en werd uitgeschakeld in de Europa League. Zoniet Atlético Madrid. Voor de ploeg van Diego Simeone, die voor de 500ste keer op de bank zat, is Getafe zelfs de favoriete tegenstander in La Liga. In 2011 werd voor het laatst verloren van het kleine broertje uit de Madrileense voorstad. Daarna volgden 14 zeges en slechts een gelijkspel. Vanavond kwam daar de 15de zege bij. In eigen huis was een doelpunt van Luis Suárez genoeg voor een 1-0 zege. Getafe heeft nu al bijna 27 uur op het veld gestaan tegen Atlético zonder te scoren.

Tegen geen enkele tegenstander in La Liga heeft Atlético een hoger winstpercentage dan tegen Getafe. In 34 duels op het hoogste niveau won Atlético 23 keer, speelde het 7 keer gelijk en verloor het 4 keer. Dat is goed voor een winstpercentage van 67,6 procent. Van alle clubs waartegen Atlético meer dan vijf keer aantrad is uitgerekend PSV de meest geliefde opponent: van de 6 duels won het er 5 en speelde het 1 keer gelijk (83,3 procent).

Makkelijk ging het woensdagavond echter niet in het Estadio Wanda Metropolitano. Getafe groef zich vanaf de eerste minuut in, probeerde Atlético het voetballen te beletten en slaagde daar aardig in. In de twintigste minuut gooide Suárez het plannetje in duigen met een fraaie kopstoot uit een voorzet van Yannick Carrasco. De Uruguayaan verlengde de vrije trap knap tot in de verre hoek.

Trainer Diego Simeone en Luis Suárez vormen voorlopig een goed huwelijk - AFP

Daarna moest Getafe uit de schulp komen en deed dat ook, al kwam het niet tot grote kansen. De beste, een kopbal van Mata, werd simpel uit de lucht geplukt door Jan Oblak. De tweede helft was het aanzien nauwelijks waard. Atlético plooide terug en Getafe wist zich geen raad met het balbezit. Na een uur haalde trainer Simeone ook Suárez nog naar de kant, waardoor Atlético - dat dinsdag het contract met Diego Costa per direct had laten ontbinden - zonder spits de wedstrijd uitspeelde.

Atlético gaat dankzij de zege als koploper van de Primera Divisíon het nieuwe jaar in. Real Madrid kan bij een zege op Elche nog wel op gelijke hoogte komen.

Iago Aspas, uitblinker bij Celta de Vigo - AFP

Zo slecht de naam van Getafe in voetballand wordt gebezigd, zo positief wordt er dit seizoen gesproken over het spectaculaire voetbal van Celta de Vigo. Die ploeg won vanavond met 2-1 van laagvlieger Huesca. Iago Aspas stelde voor rust Nolito in staat om te scoren en na rust prikte de kleine spelmaker zelf de 2-0 in het doel. Daardoor is Aspas nu topscorer (9 goals) en leider in het klassement van assistgevers (6) in La Liga. Valencia in degradatienood Celta de Vigo is achtste in Spanje, slechts twee punten achter FC Barcelona en een punt achter Granada. Die laatste club won met 2-1 van Valencia, dat zich behoorlijk zorgen moet maken. De ploeg die Ajax afgelopen seizoen nog uitschakelde in de groepsfase van de Champions League staat nog maar een plek boven de degradatiestreep met evenveel punten als nummer 18 Real Valladolid. Valencia beëindigde het duel trouwens met negen man na rode kaarten voor Jason (twee keer geel) en Gonçalo Guedes (uitschelden van de scheidsrechter). Ook Domingos Duarte van Granada moest met rood van het veld na een harde tackle.