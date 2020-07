Afgelopen week 19 coronadoden in Nederland

De afgelopen week zijn er in Nederland negentien coronapatiënten overleden. Hiermee is het totaal aantal bevestigde coronadoden 6132. Het werkelijke aantal doden is hoger, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting wordt getest.

Er zijn de afgelopen week negen mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. In totaal zijn 11886 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Het totale aantal geregistreerde besmettingen in ons land staat op deze week op 50694, dat zijn er 432 meer dan een week eerder.

Sinds het begin van de virusuitbraak kwam het RIVM dagelijks met nieuwe statistieken, sinds deze maand komt het gezondheidsinstituut nog maar eens per week op dinsdag met een analyse.