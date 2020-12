Van Duijvenbode mag na nieuwe thriller blijven dromen van wereldtitel darts

Dirk van Duijvenbode wint en gooit zijn armen de lucht in - BSR Agency

Dirk van Duijvenbode mag blijven dromen van de wereldtitel darts. Hij won in de achtste finales met 4-3 van Glen Durrant, de nummer twaalf van de wereld. In de kwartfinale op Nieuwjaarsdag wacht tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Met het wegvallen van een paar hooggeplaatste spelers werd Van Duijvenbode steeds nadrukkelijker genoemd als outsider voor de WK-titel. Op het Londense podium liet hij tot nu toe in elke partij een hoger niveau zien. Tegenstander Durrant, dit jaar winnaar van de Premier League, kende een moeizame aanloop. De drievoudig Lakeside-kampioen raakte besmet met het coronavirus. Op dit WK liet hij tot nu toe nog geen onuitwisbare indruk achter. Scheef bord Vlak voor de partij beklaagde Van Duijvenbode zich over het bord, dat volgens hem scheef hing. 'Aubergenius', die zijn bijnaam dankt aan zijn baan als administratief medewerker op een auberginekwekerij, leek er met name last van te hebben bij het uitgooien, want hij miste veel. Durrant profiteerde en kwam op een 2-0 voorsprong in sets.

Van Duijvenbode bleef in het vervolg echter flink hoger scoren dan Durrant en het leek een kwestie van tijd voordat de Westlander zich terug zou knokken. Dat gebeurde deels. Hij kwam op 2-1 en leek mede dankzij een fraaie 129-finish (via triple 19 en twee keer dubbel 18) op weg naar een gelijke stand. Maar opnieuw verprutste hij zijn kansen. De stugge Durrant niet: 3-1. De overlever Vanaf dat moment mocht de Nederlander geen set meer verliezen. Van Duijvenbode is op z'n best als hij met zijn rug tegen de muur staat, dan komt naar eigen zeggen de overlever in hem naar boven. Dat liet hij in eerdere rondes van dit WK al zien. Tegen Bradley Brooks maakte hij een 2-0 achterstand goed en in de partij tegen oud-wereldkampioen Rob Cross toonde Van Duivenbode zich ook al de koelste. Via opnieuw twee keer dubbel 18 won hij de vijfde set. Durrant mocht de zesde beginnen en dus moest Van Duijvenbode, die minder begon te scoren, hem zien te breken. Dat deed hij door 170, de hoogste finish, uit te gooien en daarna de break te verzilveren.

Dirk van Duijvenbode snapt niet waarom hij veel dubbels mist - BSR Agency

Van Duijvenbode leverde zijn leg in de zevende en beslissende set meteen in, maar wist zich te herstellen en kwam voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. In de vijfde en laatste leg klaarde hij via dubbel zes de klus. Van Gerwen De grootste Nederlandse troef voor de titel, Michael van Gerwen, plaatste zich dinsdagavond al voor de laatste acht. Hij overleefde tegen Joe Cullen twee wedstrijdpijlen. In het nieuwe jaar neemt de Brabantse nummer één van de wereld het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Dave Chisnall en Dmitri van den Bergh. Zij nemen het vanavond tegen elkaar op. Van Gerwen en Van Duijvenbode kunnen elkaar eventueel tegenkomen in de halve finales.