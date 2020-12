Zeker 28 doden bij aanslag op bus in Syrië, vermoedelijk gepleegd door IS

Bij een aanslag op een bus in Syrië zijn zeker 28 doden gevallen, meldt het Syrische staatspersbureau. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De aanslag is volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten gepleegd door terreurgroep Islamitische Staat.

De aanval vond plaats in de provincie Deir al-Zor. Het staatspersbureau deelt verder weinig details over de aanslag, maar omschrijft het als een terreuraanslag. Het gebied stond lang onder controle van IS. Nog steeds zijn IS-strijders actief in de woestijn en afgelegen gebieden in de regio.

Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde observatorium zijn de slachtoffers Syrische militairen, die op weg waren naar hun familie om vakantie te vieren. Volgens het observatorium, dat zich baseert op lokale bronnen, neemt het aantal aanvallen en hinderlagen van IS in het gebied de laatste maanden toe.