Een vrouw is vanmiddag bij een tankstation in het Gelderse dorp Lunteren met haar auto op een brandstofpomp gebotst. Volgens Omroep Gelderland is de pomp volledig uit de grond gerukt.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk vloog de vrouw uit de bocht en reed ze onbedoeld het tankstation binnen.

Omstanders zeggen dat de vrouw bekneld zat. De brandweer heeft haar bevrijd. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse. Het is niet duidelijk hoe het met de vrouw is.