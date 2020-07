Petrovic tekent bij Feyenoord, Malacia mist voorbereiding

Feyenoord heeft de technische staf voor komend seizoen rond. Zeljko Petrovic keert terug in Rotterdam-Zuid en wordt naast John de Wolf de tweede assistent van hoofdtrainer Dick Advocaat.

Petrovic was in het seizoen 2004/2005 ook al werkzaam in De Kuip, toen als assistent van trainer Ruud Gullit. Na vijftien jaar keert hij terug bij de club, als opvolger van Said Bakkati. Die ging op zijn beurt met Jaap Stam mee naar FC Cincinnati.

Met de 54-jarige Petrovic, die voor een seizoen tekende, krijgt Advocaat een goede bekende tot zijn beschikking. De twee werkten al samen bij de nationale ploeg van Servië en in clubverband bij Sunderland en vorig seizoen FC Utrecht.

Kampioen

Nog langer geleden werd Petrovic als speler door trainer Advocaat al naar PSV gehaald, waarmee hij in 1997 kampioen van Nederland werd.