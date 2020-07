Malacia mist voorbereiding bij Feyenoord wegens heupoperatie

Feyenoord moet het in de voorbereiding op het nieuwe seizoen doen zonder Tyrell Malacia. De linksachter ondergaat binnenkort een heupoperatie en staat enkele maanden aan de kant. Of hij op tijd fit zal zijn voor de start van de competitie is nog niet bekend.

Onder trainer Dick Advocaat groeide de 20-jarige Malacia afgelopen seizoen uit tot een vaste basisspeler. Hij verving eerst de geblesseerde Ridgeciano Haps, maar bleef op zijn plek nadat Haps tot linksbuiten was gepromoveerd na het vertrek van Sam Larsson.

Malacia speelde tot dusver 53 duels voor Feyenoord en scoorde drie keer.