Racisme in Brazilië: het gevaar van een nieuwe auto

Januário Alves de Santana parkeerde zijn gloednieuwe auto op het immense parkeerterrein voor de supermarkt in Osasco, een voorstad van São Paulo. Esther, zijn tweejarige dochter, lag op de achterbank te slapen. Hij besloot bij haar in de auto te blijven zitten, terwijl de rest van het gezin boodschappen deed.

Bewakers vonden hem verdacht. "Ze kwamen op me af omdat ik in een dure auto zat, en ik ben zwart. Ze dachten dat ik een autodief was." Januário werd meegenomen naar een kantoortje, waar hij een half uur lang zwaar werd mishandeld door zes bewakers. "Ze sloegen en wurgden me. Ik was bijna dood, omdat ze dachten dat ik mijn eigen auto aan het stelen was." Zijn dochtertje sliep al die tijd alleen in de auto.

"We hadden allebei dood kunnen zijn", concludeert Januário. Het is meer dan tien jaar geleden gebeurd, maar het trauma is niet geheeld: