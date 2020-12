Ervaringsdeskundige Janmaat gelooft in ADO: 'Moeten niet zo slecht praten'

Ervaringsdeskundige Janmaat gelooft in ADO: 'Positief blijven' - NOS

Na 12,5 jaar is Daryl Janmaat terug op de plek waar het voor hem allemaal begon: ADO Den Haag. Tijdens zijn tot nu toe laatste wedstrijd in het groen-geel, op 15 mei 2008, promoveerde ADO naar de eredivisie door RKC in de finale van de play-offs te verslaan. De club speelde vervolgens onafgebroken op het hoogste niveau, maar verkeert dit seizoen in serieuze degradatienood. ADO staat na veertien speelrondes op de zeventiende plek. Ervaringsdeskundige Met de komst van de 31-jarige Janmaat halen de Hagenaars niet alleen een ervaren voetballer in huis, maar ook iemand die ervaring heeft met het strijden tegen degradatie. De afgelopen zes seizoenen verkeerde de rechtsback in de Premier League met Newcastle United en Watford in de onderste regionen. Twee keer eindigde Janmaat zelf onder de streep.

Janmaat - ADO Den Haag

"Maar in Engeland is dat heel anders dan hier", reageert de ADO-aanwinst. "Daar strijden tien ploegen tegen degradatie. Je moet zorgen dat je vertrouwen krijgt en dat krijg je alleen door wedstrijden te winnen en punten te pakken. We moeten positief naar elkaar blijven en keihard blijven werken." Ondanks zijn ervaring weet Janmaat dat zijn komst alleen niet genoeg is om ADO te behoeden voor degradatie. "Niemand kan het in zijn eentje doen natuurlijk", aldus de 34-voudig international. "Je hebt een team nodig. Kwaliteit is natuurlijk bepalend, maar ik denk dat de grootste kwaliteit is om er als team te staan. Dat is belangrijker dan nog eens drie spelers te halen. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan."

Daryl Janmaat namens Watford in 2018 - ANP