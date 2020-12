Historische Drentse beelden gerestaureerd en ingekleurd: ruim 1800 uur werk

De restaurateur, die in de luwte wil blijven en daarom niet met naam wordt genoemd, is per seconde film ongeveer een uur bezig. Eerst stabiliseert hij de beelden en stelt hij de helderheid en het contrast bij, dan verbetert hij de scherpte en tot slot kleurt hij de beelden in. "40 procent van het werk is handwerk", zegt hij.

De filmbewerker kleurde eerder ook al historische filmbeelden in van onder meer Amsterdam, Zeeland en het Koninklijk Huis. Hij noemt het een uit de hand gelopen hobby. "Ik ben al vijftien jaar bezig met het verbeteren van vakantiefilmpjes", zegt hij tegen RTV Drenthe . "En later ging ik aan de slag met vrij beeldmateriaal uit het archief van Beeld en Geluid."

De beelden van Drenthe komen uit de collectie het Drents Archief. "Het is een zogeheten Haghe-film. Dat was vroeger een concurrent van Polygoon", zegt een woordvoerder van het Drents Archief. "De filmploeg van Haghe trok het hele land door om het verenigingsleven, provincies, steden en dorpen, fabrieken en industrie in beeld te brengen. In 1924 of 1927 deed de filmploeg Drenthe aan."

De restaurateur vindt de beelden uit de Drentse dorpen het bijzonderst. "Die beelden van de straten zijn mooi om te zien. En ook vind ik het interessant om te zien met welke machines ze toen hout bewerkten."

Het Drents Archief is enthousiast over de inspanningen van de filmbewerker. "In principe zijn we voor authentieke bronnen, maar het is mooi dat de beelden worden hergebruikt. Hoe meer mensen oude beelden van Drenthe kunnen zien, hoe beter. Met kleur komt het wat dichterbij."