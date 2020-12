Waar dreigt het mis te gaan met Oud & Nieuw? Politie speurt online

"Er zijn een aantal hotspots, maar we hebben de indruk dat het relatief beheersbaar is in vergelijking met voorgaande jaren", zegt Max Daniel, nationaal commandant jaarwisseling bij de politie. "Die hotspots benoemen we eigenlijk nooit, want dat werkt als een magneet voor meer ellende. Maar als je het nieuws volgt dan ken je er wel een paar."

Overlast, autobranden en illegaal vuurwerk dat naar de politie wordt gegooid. Op meerdere plekken, zoals in Roosendaal, Arnhem en Velsen-Noord, veroorzaakten jongeren de afgelopen weken onrust. Is dat een voorbode voor de jaarwisseling morgen?

Het liefst wil de politie natuurlijk voorkomen dat ergens zo'n hotspot ontstaat. "Onze wijkagenten zien we als thermometers in de wijken en buurten. Hun kennis hebben we daarvoor het meeste nodig", zegt Daniel. "Daarnaast is het internet ongelooflijk belangrijk. We verwachten dat veel jongeren morgenavond op pad willen en daar proberen we via sociale media zicht op te krijgen."

Op plekken waar de vlam al in de pan is geslagen, probeert de politie met zogenoemde stopgesprekken de rust weer terug te krijgen. "Door in gesprek te gaan, proberen we mensen te ontmoedigen om weer naar die plekken terug te keren."

Illegale feesten

Dit jaar is er meer dan ooit ingezet op opsporing aan de voorkant, door op zoek te gaan naar aankondigingen van illegale feesten of handel in illegaal vuurwerk. "Daarmee hebben we al best veel succes gehad", zegt Frank Smilda, districtschef Groningen van de politie in Noord-Nederland. "Vorige week nog hadden we een grote vangst van 1200 kilo illegaal vuurwerk in Hoogeveen. Dat kan dan niet meer worden afgestoken en dat gaat natuurlijk enorm helpen."

Met de informatie van de digitale teams kunnen wijkagenten heel gericht op pad worden gestuurd. "We kijken heel goed naar wat er speelt in de samenleving en proberen daar gericht onze mensen op in te zetten", legt Smilda uit.