Van der Poel sluit 2020 met 13de veldritzege, primeur Hongaarse Vas

Drie dagen later was zijn shirt niet minder besmeurd, maar in de modder van Bredene kon Van der Poel woensdag wel weer zijn klasse tonen. En bij afwezigheid van rivalen Van Aert, Tom Pidcock en Eli Iserbyt hoefde hij zich niet eens al te veel in te spannen voor zijn vijfde veldritzege van het seizoen.

Zondag, in het slijk van Dendermonde, werd hij in zijn hemd gezet door Wout van Aert. Na afloop had Mathieu van der Poel geen goed woord over voor het amper berijdbare parcours.

Oppassen een doortrekken

Van der Poel koos in de naar oud-wereldkampioen Paul Herygers vernoemde cross voor banden met minder profiel dan gebruikelijk. In het modderige eerste deel van de acht rondes was het dan ook oppassen geblazen, maar in het heuvelachtige tweede deel kon Van der Poel sneller doortrekken.

Dat deed hij in de derde ronde door Aerts uit het wiel te rijden. De lange Belg bleef lang op een seconde of vijftien hangen, maar werd vervolgens teruggeworpen toen hij lek reed.

Daardoor hoefde Van der Poel niet voluit te gaan om 2020 af te sluiten met 13 zeges in het veld, waaronder die in het wereldkampioenschap. Op de weg mocht hij dit jaar ook vijf keer de handen in de lucht steken (onder andere als winnaar van de BinckBank Tour), met de zege in de Ronde van Vlaanderen als hoogtepunt.

"Het was een zeer vreemd jaar voor iedereen", aldus Van der Poel. "Ik denk dat we heel blij moeten zijn met de crossen, die we hebben kunnen rijden. Hopelijk zal het snel weer normaal worden, met publiek en zo."