Ook Tottenham Hotspur-Fulham afgelast vanwege coronabesmettingen

Het duel in de Premier League tussen Tottenham Hotspur en Fulham, dat gepland stond voor woensdagavond, is afgelast. Bij Fulham is een groot aantal coronabesmettingen geconstateerd. Een aantal spelers hebben ook symptomen van het coronavirus.

Maandag ging er al een streep door de wedstrijd tussen Everton en Manchester City, na een aantal positieve gevallen bij City.

Bij Sheffield United, dat dinsdag met 1-0 verloor van Burnley, zijn ook meerdere spelers besmet, terwijl bij Southampton trainer Ralph Hasenhüttl voorlopig ontbreekt omdat hij in thuisquarantaine zit.

Tottenham-trainer José Mourinho was niet blij met de manier waarop de Engelse bond te werk ging. "De wedstrijd begint om 19.00 uur. We weten nu nog steeds niet of we moeten spelen. De beste competitie in de wereld", schreef hij een aantal uren voor de wedstrijd op Instagram.

Competitiestop?

In het Verenigd Koninkrijk werd dinsdag een recordaantal besmettingen van meer dan 50.000 besmettingen gemeld. Een testronde onder spelers en stafleden in de Premier League leverde in de afgelopen week achttien positieve gevallen op. Dat is het hoogste aantal per week tot dusver.

Voorzitters van de Premier League-clubs zijn begin deze week met elkaar in gesprek gegaan over een potentiële competitiestop van twee weken. Die zou er in januari moeten komen om de spelers en trainers te beschermen.

Weer in training

City heeft woensdag wel de training weer hervat en liet weten dat bij een nieuwe testronde geen nieuwe gevallen aan het licht zijn gekomen. Zondag staat de wedstrijd tegen Chelsea op het programma.