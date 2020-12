Gebiedsverboden in Arnhemse wijk om onrustige jaarwisseling te voorkomen

Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft ongeveer tien gebiedsverboden uitgedeeld voor de wijk Geitenkamp. Mensen met zo'n verbod mogen zich tijdens de jaarwisseling niet in die wijk vertonen.

Marcouch hoopt zo te voorkomen dat het op Oudejaarsavond opnieuw onrustig wordt in de buurt. Eind november zorgden jongeren daar avonden achter elkaar voor overlast. Ze staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Uiteindelijk werden meer dan twintig relschoppers opgepakt en werd de woning van een 31-jarige handelaar in zwaar illegaal vuurwerk gesloten.

De gemeente heeft een aantal vuurwerkvandalen persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade die ze hebben veroorzaakt en zegt dat na de jaarwisseling opnieuw te doen als het nodig is.

Ouders aangesproken op gedrag kinderen

De gemeente heeft ook een aantal ouders gemaand om beter op hun minderjarige kinderen te letten. "Ouders van jonge meelopers in november zijn deze maand in een ambtelijke brief gewaarschuwd dat hun kind met verkeerde vrienden omgaat", zegt burgemeester Marcouch tegen Omroep Gelderland.

"De ouders zijn daarop aangesproken. Sommige ouders waren daar heel verontwaardigd over. Die hebben bezoek gekregen, waarin een en ander is toegelicht."