Van Ark: ziekenhuizen moeten geen IC-bedden meer vrijhouden

Ziekenhuizen moeten niet langer een klein aantal IC-bedden vrijhouden voor noodsituaties. Volgens minister Van Ark voor Medische Zorg zijn die bedden nodig om de aanstaande coronapiek op te vangen.

Na het overleg tussen de betrokken ministers zei Van Ark dat er beter samengewerkt moet worden om de patiënten te spreiden over het land. Er komt landelijke regie, onder leiding van Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). "Het wordt een collectieve verantwoordelijkheid, niet meer van de ziekenhuizen zelf."

Van Ark kan begrijpen dat ziekenhuizen voor noodsituaties enkele bedden vrijhouden, maar die bedden zijn nu gewoon nodig. "Bij elkaar opgeteld zijn die bedden net de ruimte die we nodig hebben om de piek op te vangen."

Zorgen over drukte

Ze maakt zich grote zorgen over de drukte in de ziekenhuizen, waardoor belangrijke operaties soms niet door kunnen gaan. De druk komt volgens haar van verschillende kanten.

"De covid-zorg is zware zorg, maar ook de reguliere zorg die nog doorgaat is zwaar. Daar komt bij dat het ziekteverzuim hoog is en medewerkers soms zelf in quarantaine moeten. De zeeën gaan op dit moment hoog in de zorg."

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde vandaag dat tientallen ziekenhuizen dringende operaties moeten schrappen door de coronadruk en het personeelstekort. Om welke ziekenhuizen het gaat, is niet duidelijk.

Ziekenhuizen spreken NZa tegen

De NOS heeft contact gehad met ziekenhuizen verspreid over heel Nederland. Geen van de ziekenhuizen bevestigt de bevindingen van de NZa. Kritisch planbare zorg kan in de ziekenhuizen nog steeds binnen de termijn van zes weken plaatsvinden, aldus de ziekenhuizen.

Veel van de ziekenhuizen erkennen wel dat dit steeds lastiger is door een tekort aan personeel. Mocht de toestroom van covid-patiënten in de ziekenhuizen de komende dagen niet afnemen, dan zou het alsnog kunnen gebeuren dat deze termijn de komende dagen al niet meer kan worden gehaald.

De planbare zorg en zorg waar een termijn van langer dan zes weken voor staat worden in veel van de ziekenhuizen al opgeschort.

Ga op de bank zitten

Volgens Van Ark wordt er in de ziekenhuizen "snoeihard" gewerkt, maar blijft het op veel plekken heel druk. Ze riep mensen nogmaals op om zich ook de komende tijd aan de coronaregels te houden. "Ga op Oudejaarsavond met z'n tweeën op de bank zitten. Doe een spelletje, maar ga niet naar buiten."

De ministers bespreken op dit moment het advies dat het Outbreak Management Team aan het kabinet heeft uitgebracht. Zaken als de Britse variant van het virus, de vaccinatiestrategie en de komende jaarwisseling komen aan de orde.