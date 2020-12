Van Ark: ik maak me zorgen over de druk op de zorg

Minister Van Ark voor Medische Zorg maakt zich zorgen over de drukte in de ziekenhuizen, waardoor belangrijke operaties soms niet door kunnen gaan. Voorafgaand aan een overleg van de 'coronaministers' zei ze dat de druk van verschillende kanten komt.

"De covid-zorg is zware zorg, maar ook de reguliere zorg die nog doorgaat is zwaar. Daar komt bij dat het ziekteverzuim hoog is en medewerkers soms zelf in quarantaine moeten. De zeeën gaan op dit moment hoog in de zorg."

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde vandaag dat tientallen ziekenhuizen dringende operaties moeten schrappen door de coronadruk en het personeelstekort. Om welke ziekenhuizen het gaat, is niet duidelijk.

Ga op de bank zitten

Volgens Van Ark wordt er in de ziekenhuizen "snoeihard" gewerkt, maar blijft het op veel plekken heel druk. Ze riep mensen nogmaals op om zich ook de komende tijd aan de coronaregels te houden. "Ga op Oudejaarsavond met z'n tweeën op de bank zitten. Doe een spelletje, maar ga niet naar buiten."

De ministers bespreken op dit moment het advies dat het Outbreak Management Team aan het kabinet heeft uitgebracht. Zaken als de Britse variant van het virus, de vaccinatiestrategie en de komende jaarwisseling komen aan de orde.