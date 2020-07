Wrakingsverzoek actievoerders Viruswaanzin afgewezen

Er hoeft geen andere rechter te komen in het proces van actiegroep Viruswaanzin tegen de Staat. Dat heeft de wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag bepaald.

De actiegroep eiste twee weken geleden in een kort geding dat alle maatregelen die de Staat heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden beëindigd. Maar tijdens dat kort geding werd de rechter door de actievoerders gewraakt, omdat zij niet objectief zou zijn.

In een eerdere zaak zou ze partijdige uitspraken hebben gedaan en in het kort geding zou ze de Staat niet goed hebben ondervraagd.

Middel tegen partijdigheid

Maar de wrakingskamer zegt dat er van partijdigheid geen sprake is en daarom wordt de rechter niet vervangen.

Mensen die voor de rechter staan, moeten erop kunnen vertrouwen dat de rechter onpartijdig en objectief is. Als ze daar twijfels over hebben, kunnen ze de betreffende rechter wraken in een aparte procedure. Andere rechters gaan dan beoordelen of er inderdaad sprake is van partijdigheid.