'Jutta in een grote Amerikaanse pick-up truck; het plezier spat ervan af'

De verslaggevers van NOS Sport lichten aan het einde van het jaar altijd een voor hen gedenkwaardige klus van het afgelopen jaar toe. Dat zijn er dit coronajaar veel minder dan anders, maar ze zijn er wel. Vandaag: Erik van Dijk en zijn uitstapjes met Jutta Leerdam.

"In februari - corona is nog covid-19, iets Chinees en ver weg - werken we op een van de laatste normale werkdagen als vanouds op het hoogste podium in het schaatsen. Letterlijk. In Amerika, Utah. De snelste baan ter wereld: Salt Lake City."

"Het voelt echt alsof we op een andere planeet zijn. Een met knuffels, handshakes, een van de laatste 'gewone' werkmomenten. Mede dankzij Jutta Leerdam en haar vriend Koen Verweij kunnen we daar ook nog wat speciaals van maken."

Instagram-achtige serie

"Richting de WK afstanden krijgen Robbert de Rijk en ik een idee voor een Instagram-achtige serie met Jutta in Utah. Voor het seizoen hadden we een gesprek met haar over de uitspraak van haar naam. Toen was Utah het voorbeeld. 'Zoals die staat in Amerika', zei ze."

"We willen iets in een vorm die ze voor Instagram graag gebruikt. Een kort, krachtig beeld van de topsporter Leerdam. Een serie die iedere dag van de WK richting haar 1.000 meter kan worden uitgezonden."