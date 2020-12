Hevige naschokken na aardbeving Kroatië, hulpverlening komt op gang

Bewoners van destad Sisak bivakkeren op straat - EPA

Een dag na de zware aardbeving in Kroatië zijn tientallen naschokken gevoeld. De sterkste naschok, met een kracht van 4,8, werd vlak bij de zwaar getroffen stad Petrinja gemeten en werd in de wijde omgeving gevoeld. "Vanmorgen waren er weer trillingen", vertelt Jannie Rapaic uit Plitvice, zo'n 75 kilometer van het epicentrum. "Je hoort een soort geschuif en de sneeuw valt van het dak. Flessen vallen om, dierenverblijven storten in." 'Meer naschokken' Veel mensen sliepen vannacht op straat, in hun auto of in een tent, uit angst dat hun huis alsnog zou instorten. De overheid waarschuwt voor meer zware naschokken. Het dodental van de aardbeving staat op zeven. Dat aantal zal naar verwachting oplopen, omdat er nog mensen onder het puin liggen. Reddingswerkers zoeken onafgebroken naar overlevenden, maar het zoeken wordt bemoeilijkt door winterse temperaturen en regenval.

In het dorp Majske Poljane kwamen vijf mensen om - EPA

Selena Tomljanavic voelde in haar woonplaats Senj, 2,5 uur rijden van Zagreb, de beving ook. "Het leek of er een zware vrachtwagen aankwam. Het huis begon te trillen, lampen gingen heen en weer. En dat duurde heel lang. Als het hier al voelbaar was.." Ze voelt zich veilig, maar haar nicht in Zagreb niet: "Ze heeft scheuren in haar huis en ze is bang. Ze kan hier terecht en ik hoop dat ze dat doet. Alleen heeft ze geen auto en de afstanden hier zijn groot. Ze zou dus met het openbaar vervoer moeten komen, maar ik weet niet of er wel bussen rijden nu." Hulpgoederen Het Rode Kruis en andere hulporganisaties krijgen uit het hele land giften en spullen, die ze naar de getroffen gebieden brengen. In veel dorpen en steden is geen elektriciteit omdat de voorzieningen zijn beschadigd en inwoners hebben geen toegang tot schoon water.