Ontevreden aanvallers op weg naar uitgang bij Twente

FC Twente lijkt in aanvallend opzicht drie (reserve)spelers kwijt te raken: Lazaros Lamprou, Alexander Jeremejeff en Halil Dervisoglu.

Aanvaller Lamprou keert sowieso vervroegd terug naar PAOK Saloniki. De Griekse huurling kwam tot zijn ongenoegen tot slechts zeven invalbeurten voor Twente en was alleen basisspeler in het verloren bekerduel met De Graafschap (1-3).

Geen garanties

"Lazaros heeft bij ons aangegeven dat hij niet gelukkig was met de situatie, hij wilde graag meer spelen. Die garantie konden we hem helaas niet geven. Daarom is dit voor beide partijen een goede oplossing", aldus technisch directeur Jan Streuer.

Ook aanvaller Jeremejeff mag volgens Streuer vertrekken. "Het is hetzelfde verhaal als bij Lamprou", zegt Streuer tegen TC Tubantia. "Daarom vinden we het ook niet zo erg dat die jongens weg willen, want op een gegeven moment verliezen ze de motivatie."

Dervisoglu lijkt eveneens op weg naar de uitgang bij Twente. De van Brentford gehuurde aanvaller komt door de goede prestaties van onder anderen topscorer Danilo weinig aan spelen toe. Hij is naar verluidt in onderhandeling met een Turkse club.