Wegen trainer Stegeman en PEC Zwolle scheiden na dit seizoen

John Stegeman vertrekt na dit seizoen als trainer van PEC Zwolle. Dat is het resultaat van de evaluatie die deze week heeft plaatsgevonden tussen de directie en trainer.

De 44-jarige Stegeman is bezig aan zijn tweede seizoen in Zwolle, nadat hij in 2019 Jaap Stam had opgevolgd.

PEC Zwolle staat na veertien speelronden op de elfde plek met 16 punten.

Carrière

Stegeman begon zijn carrière bij Heracles Almelo, waar hij van 2014 tot 2018 voor de groep stond. In seizoen 2018/2019 was Stegeman coach van Go Ahead Eagles, waarmee hij nipt promotie naar de eredivisie misliep.