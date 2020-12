Van der Voort verliest van Gurney en grijpt naast kwartfinales op WK darts

Vincent van der Voort is er niet in geslaagd om voor derde keer in zijn loopbaan de kwartfinales van het PDC WK darts te bereiken. Daryl Gurney was in de vierde ronde met 4-2 te sterk.

De als elfde geplaatste Noord-Ier speelde een verre van briljante partij. Toch had hij vrij weinig te duchten van Van der Voort, die geen moment echt lekker in de wedstrijd zat.