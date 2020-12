Nieuw klimaatnormaal leidt tot discussie: is het weer nog wel ‘normaal’?

Met ingang van het nieuwe jaar verandert het 'normale weer' in Nederland. Het KNMI heeft nieuwe gemiddelden berekend, gemeten over de afgelopen dertig jaar. Deze berekeningen leiden tot nieuwe normalen, voor bijvoorbeeld temperatuur en neerslag.

Hierdoor wordt nog duidelijker dat het Nederlandse klimaat verandert, stelt het KNMI. Zo is het aantal vorstdagen sterk afgenomen en is het aantal tropische dagen verdubbeld ten opzichte van dertig jaar geleden.

Maar het besluit leidt ook tot discussie. Sommige wetenschappers vinden juist dat door het gebruiken van een nieuw normaal de opwarming van het klimaat als het ware wordt verstopt.

Steeds minder buiten schaatsen

Ten opzichte van het klimaatnormaal van dertig jaar geleden zijn de veranderingen groot, zegt Bernadet Overbeek van het KNMI. "Als we het nieuwe normaal vergelijken met dertig jaar geleden, dan zien we dat de temperatuur is toegenomen, net als de neerslag, we zien dat er meer zonnestraling en verdamping is. Daarmee zien we ook steeds meer droogte in Nederland. En we zien een lichte afname in de windsterkte."

De temperatuur in Nederland is in die tijd met 1 graad gestegen. Maar zelfs die ene graad geeft dus al grote effecten, zegt Overbeek, bijvoorbeeld in de afname van sneeuw en ijs. "We hebben het allemaal zelf kunnen ervaren, dat er steeds minder kans is om buiten te schaatsen. De cijfers laten ook zien dat de vorst steeds meer is afgenomen."

Volgens het KNMI is het voor veel sectoren van belang om te weten wat het gemiddelde weer is in Nederland. Of het nou gaat om mensen met zonnepanelen of voor dijken- en wegenbouwers, vrijwel iedereen houdt in meer of mindere mate rekening met het klimaat. Het instituut maakt elke tien jaar een nieuwe berekening van het gemiddelde weer.

Woord 'normaal' leidt tot discussie

Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd passen meteorologische diensten het normaal aan. Het systeem is bedacht in een tijd dat het klimaat alleen langzaam veranderde door natuurlijke variatie.

Nu de verandering sneller gaat door de uitstoot van broeikasgassen, leidt het woord normaal tot discussie. Want de betekenis die meteorologen eraan geven (een gemiddelde over een bepaalde periode), kan anders zijn dan hoe de maatschappij het interpreteert: een tamelijk statische situatie die altijd zo blijft.