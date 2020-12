Recordaantal partijnamen voor verkiezingen geregistreerd

Bij de Kiesraad zijn 89 partijnamen voor de verkiezingen van 17 maart 2021 geregistreerd. Dat is een record; bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 waren het er 81.

Er zijn 26 nieuwe partijnamen geregistreerd. Daaronder zijn de Lijst Henk Krol en Splinter van Femke Merel van Kooten-Arissen. Zij stapte uit de Partij voor de Dieren en zit nu al onafhankelijk Kamerlid in het parlement.

Andere nieuwe namen zijn de islamitische partijen Nida en Partij van de Eenheid, die nu al in gemeenteraden vertegenwoordigd zijn. Ook Ja21 van ex-FvD'ers Joost Eerdmans en Annabel Nanninga staat op de lijst. Onbekender zijn de Partij voor de Kinderbelangen en Evert!

Niet misleidend

Om voor registratie in aanmerking te komen mag de naam niet te lang zijn, niet op een andere partijnaam lijken of misleidend zijn, staat in de wet.

Volgens de Kiesraad betekent registratie van een naam niet automatisch dat een partij ook deelneemt aan de verkiezingen. Daarvoor moeten de partijen nog steunhandtekeningen, kandidatenlijsten en andere documenten inleveren. Dat kan nog tot 1 februari.

Het is ook mogelijk om zonder naam mee te doen aan de verkiezingen met een zogeheten blanco lijst. Zo'n lijst krijgt alleen een nummer toegekend op het stemformulier.