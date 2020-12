Koeman gelooft niet meer in titel: 'Gat met Atlético is heel groot'

Koeman baalt na nieuw puntenverlies: 'Zat ons alweer niet mee' - NOS

Ronald Koeman lijkt al een streep gezet te hebben door de titelkansen van Barcelona. "Ja, zo realistisch moet je zijn", sipte hij na de 1-1 tegen Eibar, het zoveelste teleurstellende resultaat van zijn ploeg. Met 25 punten uit de eerste vijftien competitiewedstrijden beleven de Catalanen de slechtste seizoenstart sinds 2003, toen ze onder leiding van Frank Rijkaard tot slechts 20 punten kwamen na 15 speelrondes. 'Gat wel heel groot' Na pas zeven zeges blijft Barcelona voorlopig steken op de zesde plaats in La Liga met een achterstand van dertien verliespunten op koploper Atlético Madrid. Koeman: "Niets is onmogelijk in het leven, maar die afstand naar Atlético Madrid is wel heel groot. Bovendien is Atlético ijzersterk in vorm en geeft het heel weinig weg."

Francisco Trincao baalt tijdens het duel met Eibar - Pro Shots

Het puntenverlies tegen laagvlieger Eibar is voor verschillende media reden om vast te stellen dat Messi ondanks alle speculaties over zijn toekomst nog steeds onmisbaar is voor Barcelona.

'Messi blijft tot 2023' En passant is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de speculaties over Messi. Journalist José Antonio Ponseti vertelde bij radiozender Cadena SER dat de Argentijn toch van plan zou zijn om langer te blijven. Volgens Ponseti zal Messi zijn aflopende contract verlengen tot 2023, om daarna te verhuizen naar Amerika, waar hij zijn carrière dan zou willen afsluiten bij Inter Miami.

De 33-jarige vedette speelde niet mee omdat hij pas net terug was van een korte vakantie naar Argentinië, waarvoor hij toestemming had gekregen van de club. Zonder Messi "Zo ziet het leven zonder Messi eruit", kopte Marca veelzeggend op de voorpagina. Maar volgens Koeman gaat die conclusie te kort door de bocht. "Natuurlijk misten we Leo, die altijd het verschil maakt, maar ook zonder hem vraag ik me af hoe het toch mogelijk is dat we ondanks al onze kansen niet gewonnen hebben."

Lionel Messi op de tribune tijdens het duel met Eibar - Pro Shots