Gewonden en vermisten na aardverschuiving Noorwegen

In het zuiden van Noorwegen zijn ongeveer 500 mensen geëvacueerd na een aardverschuiving. Dat gebeurde in de plaats Ask, iets boven Oslo. Zeker tien mensen raakten gewond, van wie een ernstig.

Er worden 26 mensen vermist. "Het kan zijn dat zij eerder hun huis hebben verlaten, maar ze kunnen ook onder het puin liggen", zegt correspondent Rolien Creton. "De politie zet alles in om ze te vinden, maar het gaat moeizaam. Het weer is slecht en het is donker."

De aardverschuiving was rond 04.00 uur 's nachts. Volgens de politie is er sprake van een ravage. Huizen liggen in puin en er is een grote krater ontstaan.

De hulpdiensten hebben moeite om de rampplek te bereiken. Helikopters en drones proberen het gebied in kaart te brengen: