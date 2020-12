10 gewonden, 200 mensen geëvacueerd na aardverschuiving Noorwegen

In het zuiden van Noorwegen zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd na een aardverschuiving. Dat gebeurde in de plaats Ask, iets boven Oslo. Zeker tien mensen raakten gewond. Ook zijn er mogelijk mensen vermist.

De aardverschuiving vond rond 04.00 uur 's nachts plaats. Volgens de politie is er sprake van een ravage. Huizen zijn vernietigd en er is een grote krater ontstaan.

De hulpdiensten hebben moeite om de rampplek te bereiken. Vooralsnog kunnen er alleen helikopters en drones komen: