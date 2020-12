Hockeyer Galema kan Tokio vergeten, jeugdvriend Bovendeert krijgt herkansing

Hockeybondscoach Max Caldas heeft een wijziging toegepast in de 25-koppige selectie waarmee hij naar de Olympische Spelen toewerkt. Jelle Galema moet plaatsmaken voor Roel Bovendeert.

"Jelle is gedreven en een teamplayer, maar we zagen dat zijn kansen om Tokio te halen zeer klein waren", zegt Caldas over zijn besluit om Galema te passeren.

Saillante overeenkomsten

Galema, die de WK-finale van 2014 speelde, wordt in de trainingsgroep vervangen door Roel Bovendeert. Het is een wissel met een aantal saillante gegevens.

De aanvallers Galema en Bovendeert hebben namelijk meer gemeen dan alleen hun positie. Beiden kwamen in 1992 in Boxtel ter wereld, speelden hun jeugdjaren voor MEP én maakten hun interlanddebuut op 23 april 2013.

Herkansing Bovendeert

Sindsdien kwam Bovendeert tot slechts 28 interlands. Vele blessures en twijfels bij Caldas lagen daaraan ten grondslag. Maar de spits, die bij Bloemendaal aan de lopende band scoort, krijgt nu toch nog een kans van de bondscoach.