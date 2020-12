Indonesië verbiedt radicaal-islamitische beweging FPI

Indonesië heeft een radicaal-islamitische beweging verboden die de laatste jaren sterk aan invloed won. Alle activiteiten of uitingen van het Front Pembela Islam (FPI), het Front van de Verdedigers van de Islam, zijn vanaf nu niet meer toegestaan.

Leider van het FPI is de omstreden geestelijke Rizieq Shihab. Hij was met zijn beweging de drijvende kracht achter massale protesten tegen de christelijke gouverneur van Jakarta in 2016 en 2017, die de islam zou hebben beledigd en werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.

In 2017 werd Shihab zelf aangeklaagd voor onder meer pornografie en het beledigen van de staatsideologie, de Pancasila. Daarop vluchtte hij naar Saudi-Arabië. De aanklachten werden ingetrokken en Shihab keerde vorige maand terug naar Indonesië.

Daar organiseerde hij massale bijeenkomsten met aanhangers, in overtreding van de coronavoorschriften. Half december gaf hij zich aan bij de politie. Niet lang daarna waren er confrontaties tussen aanhangers en de politie in Jakarta, toen ze tijdens een protest zijn vrijlating eisten. Begin deze maand waren nog zes FPI-leden omgekomen in een vuurgevecht met de politie.

Bekijk ook deze reportage uit 2016, over de groeiende invloed van de radicale islam in Indonesië: