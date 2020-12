Spion die Amerikaanse geheimen aan Israël doorverkocht, verwelkomd in Tel Aviv

Jonathan Pollard en zijn vrouw Esther - Justice for Jonathan Pollard Foundation

Jonathan Pollard, die 30 jaar vastzat in de Verenigde Staten vanwege spionage voor Israël, is aangekomen in Israël. Hij landde vanochtend samen met zijn vrouw Esther op de luchthaven van Tel Aviv, waar hij werd verwelkomd door premier Netanyahu. "Nu kun je het leven opnieuw beginnen, in vrijheid en geluk. Nu ben je thuis", zei premier Netanyahu toen hij het echtpaar hun nieuwe paspoorten overhandigde. Pollard sprak de wens uit zo snel mogelijk "een productieve burger" te worden. "We zijn verheugd eindelijk thuis te zijn. Er is niemand die trotser is op dit land of zijn leider, dan wij." Beelden van de aankomst op de luchthaven Tel Aviv Ben Gurion:

