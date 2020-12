Milwaukee Bucks vernedert Miami Heat met NBA-recordaantal driepunters

Milwaukee Bucks heeft Miami Heat een pak slaag gegeven in de NBA. De bezoekers schoten met scherp in Florida (144-97) en met 29 driepunters verbraken ze het NBA-record van Houston Rockets, dat 27 driepunters in één duel maakte in 2019.

Twaalf Bucks-spelers hadden een aandeel in het record, maar één man niet en dat was opvallend genoeg sterspeler Giannis Antetokounmpo, die onlangs nog een recordcontract bij de Bucks tekende.

De Griekse ster van Milwaukee miste twee keer van afstand en was niet bijster op dreef met negen punten en zes assists en zes rebounds. Jrue Holiday was met zes driepunters het succesvolst.

Bekijk hieronder hoe Milwaukee Bucks het recordaantal driepunten in één duel verbeterde: