Britten keuren Oxford-vaccin goed

Het Verenigd Koninkrijk heeft het coronavaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford goedgekeurd. Het vaccin is begin dit jaar ontwikkeld en werd in april op de eerste vrijwilliger getest. Daarna is er een grootschalige test uitgevoerd op duizenden vrijwilligers.

Het is na het Pfizer/BioNTech-vaccin het tweede vaccin dat in het VK is goedgekeurd. Een voordeel ten opzichte van het Pfizer-vaccin is dat het Oxford-vaccin in een gewone koelkast kan worden opgeslagen en niet bij temperaturen van -70 graden Celsius bewaard hoeft te worden.

Nederland kan via de centrale Europese inkoop aanspraak maken op 11,7 tot 15,6 miljoen doseringen van het Oxford-vaccin. Voordat het in Nederland kan worden gebruikt moet het eerst worden goedgekeurd door het Europees Medicijnagentschap EMA. Dat is nog niet bezig met de beoordeling. Naar verwachting keurt EMA eerst begin januari het Moderna-vaccin goed.