Hordensensatie Bol na bizar topjaar: 'Ik kan nog veel vooruitgang boeken'

Bol verbeterde in de zomer op Papendal met 53,79 het stokoude record van Ester Goossens (54,62 uit 1998) op de 400 meter horden. Ze debuteerde in de prestigieuze wedstrijdenreeks van de Diamond League in Stockholm met een verrassende overwinning, won vervolgens nog een keer bij een Diamond League-meeting. Ze bleef in 2020 op de 400 meter horden zelfs ongeslagen.

Bol geldt al langer als groot talent op de 400 meter en 400 meter horden. De laatste discipline beoefent ze pas twee jaar. Op sportcentrum Papendal, waar de Nederlandse selectie huisvest, traint ze onder de Zwitser Laurent Meuwly en diens assistent Bram Peters. De laatste was al de trainer van Bol in haar juniorentijd. "Een goede combinatie. Bram weet precies wat bij me werkt, Meuwly zorgt voor nieuwe inzichten en ervaring", zegt ze over haar begeleiding.

Ze was de meest opvallende Nederlandse atlete in het coronajaar 2020. De pas 20-jarige Femke Bol, studente communicatiewetenshappen en life sciences in Wageningen, prijkte aan het einde van het buitenseizoen bovenaan de lijst van snelste vrouwen ter wereld op de 400 meter horden. Haar 53,79 seconden was voor Nederlandse begrippen van ongekend hoog niveau.

"Het jaar 2020 was een gek jaar met best veel tegenslagen, maar voor mij ook een supermooi jaar", kijkt ze aan het einde van een voor velen donker jaar terug op het seizoen dat door het coronavirus pas laat op gang kwam en veel atleten weghield van de wedstrijdbaan. Bol is trots op haar prestaties, maar weet ook dat een deel van de wereldtop amper een wedstrijd heeft gelopen.

De atleten kregen zelf de keuze om wel of niet mee te gaan. Iedereen stemde in met het trainingskamp onder zware huisregels. Na thuiskomst moet iedereen tien dagen in thuisisolatie.

Bol veroverde in 2019 in Zweden de Europese titel onder 20 jaar op de 400 meter horden en plaatste zich voor de WK in Doha. Bij de WK liep ze in de series naar 55,32 seconden, om in haar halve finale op 56,37 uit te komen. Dat was niet voldoende voor een finaleplaats, maar de weg omhoog was ingezet.

Met haar Nederlands record van deze zomer zou Bol vorig jaar bij de WK vierde zijn geworden, kort achter de Jamaicaanse winnares van het brons Rushell Clayton (53,74) maar wel op flinke afstand van de Amerikaanse wereldkampioene en -recordhoudster Dalilah Muhammad (52,16).

Barrière

"De race op Papendal was heel bijzonder. Een week eerder was ik ook al onder het Nederlands record gedoken, maar telde de tijd niet officieel. In de recordrace voelde ik wel dat niet alles goed was gegaan, maar toen ik die 53 zag betekende dat wel wat. Dat is toch een barrière op de 400 meter horden. En dan blijkt het ook nog de snelste tijd ter wereld te zijn aan het einde van het seizoen. Het heeft wel even geduurd voordat dat binnenkwam, dat doordrong dat ik het zelf had gedaan."