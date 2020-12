ANWB: files met 63 procent afgenomen door thuiswerken

De lengte en de duur van files waren dit jaar 63 procent lager dan in 2019. Dat concludeert de ANWB op basis van eigen cijfers. In 2018 en 2019 was er nog sprake van forse groei van de filedruk. Ook in de eerste twee maanden van 2020 groeiden de files nog.

De oproep van het kabinet in maart om thuis te werken om het aantal coronabesmettingen de kop in te drukken, had direct effect op de filedruk. De dagelijkse files bij de beruchte knelpunten verdwenen vrijwel meteen.