Celstraffen tot drie jaar voor vluchtpoging met speedboot uit Hongkong

Tien pro-democratie-activisten uit Hongkong zijn in China veroordeeld tot celstraffen tussen de zeven maanden en drie jaar omdat ze illegaal de grens over zijn gestoken. Ze hadden geprobeerd om Hongkong met een speedboot te ontvluchten om in Taiwan asiel aan te vragen, maar werden tegengehouden.

De activisten zouden bang zijn geweest dat ze vervolgd zouden worden voor hun betrokkenheid bij de pro-democratiebeweging in Hongkong. Lokale media melden dat er een arrestatiebevel was tegen zeker een van hen. Hij zou verdacht zijn van het schenden van de omstreden veiligheidswet die afgelopen juni werd aangenomen.

De zwaarste straffen werden gegeven aan de twee activisten die ervan beschuldigd werden dat ze de vluchtpoging hebben georganiseerd. Een andere medeorganisator kreeg twee jaar cel. De anderen moeten een gevangenisstraf van zeven maanden uitzitten. De maximumstraf voor illegaal de grens oversteken is zeven jaar. Allen hebben ook geldboetes gekregen.

'Niet eigen advocaat ingehuurd'

In totaal stonden twaalf verdachten voor de rechter. Twee waren minderjarig en die zijn alleen gehoord, maar worden niet vervolgd, ook al hebben ze wel erkend dat ze betrokken waren bij de poging om te vluchten.

Familieleden van de verdachten zeggen dat het proces niet eerlijk is verlopen. Ze zouden niet hun eigen advocaten hebben mogen inhuren. Ook zeggen de naasten dat de beschuldigingen politiek van aard zijn.