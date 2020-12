Strengere regels voor miljoenen Engelsen • Doktersassistenten willen helpen met vaccineren

Het was een goed jaar voor Tikkie, de betaaldienst van ABN Amro. Dit jaar werd er voor 3,4 miljard euro aan betaalverzoeken betaald via de dienst, 800 miljoen euro meer dan vorig jaar. Op het drukste punt dit jaar werden er bijna 200 betalingen per minuut gedaan.

Door corona is het betaalgedrag van veel Nederlanders veranderd en dat is ook terug te zien bij Tikkie. De app, die normaal gesproken vooral gebruikt wordt om kosten te verrekenen van sociale activiteiten zoals een avond naar de kroeg, is dit jaar ook ingezet voor betaalverzoeken voor bijvoorbeeld puzzels, planten en mondkapjes. Dat blijkt volgens de bank uit de omschrijvingen bij de betaalverzoeken.

"Mensen zijn door alle restricties heel vindingrijk gebleken", zegt Moreno Kensmil, hoofd marketing van de dienst. "Zo is het avondje uit veranderd in samen thuis genieten van een bezorgmaaltijd en zagen we een toename in de verzoekjes voor boodschappen."

Ook andere banken zoals Rabobank en ING bieden een vergelijkbare betaaldienst aan. Net als Tikkie zijn die ook door rekeninghouders bij andere banken te gebruiken. Cijfers over het aantal betaalverzoeken via de diensten van Rabobank en ING over dit jaar zijn er nog niet.