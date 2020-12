Johnson: goedkeuring fantastisch nieuws • 1100 nieuwe coronadoden Duitsland

De Britse variant van het coronavirus is voor zover bekend voor het eerst in de Verenigde Staten opgedoken. Dat gebeurde in de staat Colorado, waar de gemuteerde variant van het virus, die besmettelijker lijkt, werd aangetroffen bij een twintiger die niet recentelijk heeft gereisd. De man zit volgens de autoriteiten in isolatie in Elbert County, ten zuidoosten van Denver.

In de staat worden andere potentiële besmettingen met de Britse variant onderzocht. Door middel van bron- en contactonderzoek proberen de autoriteiten te achterhalen in hoeverre de mutatie is verspreid in Colorado.

"Er is veel wat nog niet weten over deze nieuwe covid-19-variant, maar wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk waarschuwen de wereld dat de versie aanzienlijk besmettelijker is. De gezondheid en veiligheid van de inwoners van Colorado is onze belangrijkste prioriteit en we houden dit geval nauwlettend in de gaten", aldus gouverneur Polis van Colorado.