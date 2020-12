Gommers vreest eind januari voor keuzes tussen leven en dood • Nederlanders gevaccineerd in Spanje

Op meerdere plekken in het land wordt opgeroepen thuis te blijven tijdens de jaarwisseling. Zo vraagt de Amsterdamse moskee Al-Kabir via Facebook alle Amsterdammers en de moslimgemeenschap Oud en Nieuw binnenshuis te vieren en in de nacht niet de straat op te gaan. "Dit is met name gericht op de jongeren. Wij willen graag de zorg zoveel mogelijk ontlasten. Ook willen we de brandweer en politie geen extra werk bezorgen", schrijft de moskee. Er zullen vrijwilligers namens de moskee surveilleren in de stad.

In Drenthe roept de commissaris van de Koning Jetta Klijnsma inwoners van de provincie op om ook thuis te blijven en de coronaregels te volgen. "Ga met Oud en Nieuw geen rare strapatsen uithalen, zoals je klem zuipen of met allerlei brandgevaarlijke treurnis in de weer gaan. Gewoon niet doen", zei ze tegen RTV Drenthe.

Klijnsma: "We hebben van alle ziekenhuizen begrepen dat er bijna geen ruimte meer is. Operaties worden uitgesteld. Als er nou met Oud en Nieuw allerlei mensen hulp nodig hebben, dan wordt dat beremoeilijk. Vooral voor de mensen die er werken."