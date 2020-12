De Jonge: eerder vaccineren is niet mogelijk • Nederlanders ingeënt in Spanje

Volgens minister De Jonge (Volksgezondheid) is het "uitvoeringstechnisch" niet mogelijk om eerder dan op 8 januari te beginnen met vaccineren. "Toen we bericht kregen van het Europees Geneesmiddelenagentschap dat ze een week eerder de toelating zouden doen, hebben we er natuurlijk met uitvoerende partijen naar gekeken of we ook eerder dan in die eerste week van januari tot vaccinatie over kunnen gaan. Maar dat was gewoon niet goed mogelijk, omdat je een aantal stappen uit zorgvuldigheid hebt te zetten", aldus De Jonge.

De Jonge zei verder dat hij heel bewust niet heeft gekozen voor "een symbolische prik". Ook al zat hij zich "te verbijten" toen hij de beelden van vaccinaties in de andere landen zag. "Jongens, hadden wij ook maar in die eerste rit gezeten, natuurlijk wil je dat. Tegelijkertijd geldt: we hebben de keuzes gemaakt zoals we die gemaakt hebben, en ik denk dat dat verantwoorde keuzes zijn."

Er is veel kritiek op de vaccinatiestrategie van Nederland, dat als laatste EU-land begint met vaccineren. In de Tweede Kamer uitten meerdere Kamerleden eerder deze maand hun onbegrip. Roel Coutinho, oud-directeur van het RIVM, noemde de Nederlandse strategie maandag in Nieuwsuur "beschamend en verbijsterend".

De Jonge over de vaccinatiestrategie: