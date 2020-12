'Begin maandag met inenten ziekenhuispersoneel' • RIVM: Pfizer-vaccin paste niet in strategie

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech paste niet in de coronavaccinatiestrategie waar het RIVM aan werkte. Dus toen bleek dat het vaccin van de Amerikaanse farmaceut als eerste én als succesvolste vaccin uit de bus kwam, moest die strategie worden aangepast. Dat zeggen Hans van Vliet en Jaap van Delden, bij het RIVM verantwoordelijk voor de coronavaccinaties, tegen NU.nl. In het interview zeggen ze dat er lang op werd gerekend dat het vaccin van de universiteit van Oxford en farmaceut AstraZeneca als eerste ingezet kon worden. Dat vaccin zou op basis van de eigenschappen kunnen worden toegediend en bewaard op kleinschalige locaties, vergelijkbaar met de jaarlijkse griepvaccinatie.

Het Pfizer-vaccin bleek lastiger in te passen in die infrastructuur, onder meer omdat het bij -70 graden bewaard moet worden. Van Delden, bij het RIVM programmadirecteur covid-19-vaccinatie, zegt de onrust over het gegeven dat Nederland als laatste EU-land begint met vaccineren wel te begrijpen. "Maar het is echt een enorm ingewikkelde puzzel. Het is voor ons ook niet een wedstrijd wie er als eerste begonnen is in Europa", zegt hij.

Volgens Van Vliet, manager van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM, is het vooral belangrijk welke vaccinatiegraad uiteindelijk wordt bereikt. "Over zes tot negen maanden zal voor alle Europese landen gelden dat ze een groot deel van hun bevolking gevaccineerd hebben. Mijn verwachting is dat we van alles waar we nu een vergrootglas op leggen dan niets meer terugzien."