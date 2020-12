Honderden klachten na 'deepfake' kersttoespraak met dansende koningin Elizabeth

Meer dan 200 mensen hebben bij de Britse mediawaakhond Ofcom geklaagd over een satirische kersttoespraak van koningin Elizabeth, die tegelijk werd uitgezonden met de echte kerstboodschap van de Queen. In de 'deepfake'-video liet omroep Channel 4 de 94-jarige koningin onder meer voor de kerstboom op haar bureau dansen.

De alternatieve kersttoespraak was een zogeheten 'deepfake', een nepvideo met beelden die zijn gegenereerd door een algoritme op basis van kunstmatige intelligentie. Daarmee was het gezicht van de actrice vervangen voor dat van de koningin, die vervolgens met Elizabeths bekende stemgeluid onder meer grappen maakte over toiletpapiertekorten en de ziekenhuisopname van premier Johnson.

Aan het einde van de video verdwijnt het gezicht van de koningin en is te zien dat er een actrice voor een groen scherm in een televisiestudio zit. "Het is in de vier minuten durende video heel duidelijk dat dit een parodie is van de kersttoespraak. Bij kijkers was er achteraf geen twijfel mogelijk dat dit niet echt was", zegt een Channel 4-woordvoerder tegen de BBC, die de echte toespraak uitzond.

'Smakeloos'

Sommige kijkers vonden de nepspeech, met ook grappen over het vertrek van prins Harry naar Noord-Amerika, smakeloos en stapten naar de mediawaakhond. Die bevestigt dat er 214 klachten zijn binnengekomen en dat er wordt gekeken of er een onderzoek wordt ingesteld.

Eerdere klachtenregens bij mediawaakhond Ofcom waren overigens vele malen groter. Tegen de BBC werden dit jaar ruim 18.000 klachten ingediend na het gebruik van een racistische term in een tv-verslag. Tegen ITV-presentator Piers Morgan kwamen bijna 4000 klachten binnen, vanwege zijn conflictgerichte interviewstijl.