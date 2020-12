Ruim 600 kilo vuurwerk ingeleverd bij inzamelactie in Den Haag

In Den Haag is in twee dagen ruim 600 kilo vuurwerk ingeleverd bij de gemeente. Gisteren werd er 207 kilo vuurwerk afgegeven. Vandaag, op de laatste dag van de inzamelactie, is er 404 kilo ingeleverd, zo laat de gemeente aan Omroep West weten.

Den Haag was de laatste van de vier grote gemeenten waar boetevrij vuurwerk kon worden ingeleverd. In Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag kon tot 25 kilo vuurwerk per persoon worden ingeleverd, zonder daar een boete en strafblad voor te krijgen. Bij de actie van die eerste drie gemeenten werd in totaal 598 kilo vuurwerk ingezameld.

Burgemeester Jan van Zanen is tevreden over de actie. "Goed te zien dat er ruim gebruik is gemaakt van de vuurwerkinleverpunten. Dank aan de Hagenaars, Hagenezen en inwoners van de regio Haaglanden die ervoor hebben gekozen hun vuurwerk niet langer te bewaren, maar het veilig weg te brengen."

Vuurwerkverbod

Het kabinet besloot vorige maand dat er dit jaar een vuurwerkverbod is vanwege corona. Dit moet de drukte op straat tijdens de jaarwisseling tegengaan en de druk op de zorg door vuurwerkslachtoffers voorkomen. Een aantal gemeenten hebben daarom een inzamelingsactie georganiseerd.

Ook verschillende kleinere gemeenten organiseerden een inzamelactie voor vuurwerk. Zo werd in Breda in totaal bijna 250 kilo vuurwerk ingeleverd.