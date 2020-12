Zege United en Arsenal in Premier League, waar coronaproblematiek groeit

Natuurlijk werd er vanavond gevoetbald in de Premier League. Vijf duels stonden er op het programma, met onder meer Manchester United en Arsenal in actie.

Toch stonden de ontwikkelingen op de velden deels in de schaduw van de snel groeiende coronaproblematiek in de Engelse competitie.

Mogelijke pauze

Een testronde onder spelers en stafleden in de Premier League leverde in de afgelopen week achttien positieve gevallen op. Dat is het hoogste aantal per week tot dusver.

Diverse Britse media meldden daarna dat de voorzitters van een aantal clubs informele gesprekken zijn gestart over een coronastop van twee weken. Die zou in januari moeten plaatsvinden om de spelers en trainers te beschermen.