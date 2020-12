Van Gerwen door na ware thriller en twee matchdarts tegen

Hij scheerde langs de rand van de afgrond, maar vocht en kwam boven. Michael van Gerwen bereikte de kwartfinales van het WK darts na een ware thriller tegen Joe Cullen: 4-3 zege, na een 3-1 achterstand. In de tweede ronde raasde Van Gerwen met een imponerend gemiddelde langs Ricky Evans en de nummer 1 van de wereldranglijst leek vastbesloten dat kunstje te herhalen. 'Mighty Mike' begon met een 180'er en brak Cullen direct in de eerste leg. Maar in het restant van de eerste set draaide Van Gerwen niet lekker. Hij profiteerde nog wel van een misverstand tussen caller Russ Bray en Cullen, die daardoor onbedoeld dubbel 3 in plaats van dubbel 8 moest gooien, maar de set ging met 2-3 naar de Engelsman.

Maar Cullen maakte zijn bijnaam 'The Rockstar' ook ruimschoots waar, met de ene 180'er na de ander. De Engelsman gooide er uiteindelijk 19, een officieus record in een wedstrijd om vier gewonnen sets. Van Gerwen won de tweede set, maar verloor de derde én de vierde, waarin hij twee dubbels miste die genoeg waren geweest voor de setwinst. Rand van de afgrond Zodoende stond het 1-3 in sets en moest Van Gerwen de vijfde, zesde én zevende set winnen om niet uitgeschakeld te worden. Dat lukte in de vijfde en in de zesde set, waarin Cullen wel een matchdart kreeg maar de benodigde bullseye op millimeters miste. In de allesbeslissende zevende set kreeg Van Gerwen op 1-1 een kans om te breken, maar hij miste dubbel 20. Cullen hield zijn leg, waarna de Engelsman op 1-2 voor de tweede keer een matchdart kreeg maar wederom zijn benodigde bullseye net miste.

Van Gerwen maakte 2-2 en Cullen trilde opeens op zijn benen. Van Gerwen profiteerde optimaal en kreeg zes matchdarts, maar had er aan twee genoeg om de zevende set én de overwinning naar zich toe te trekken. Noppert verspeelt voorsprong Van Gerwen stuit in de kwartfinales op de winnaar van het treffen tussen Dave Chisnall en Dimitri van den Bergh. Daar had ook, in plaats van 'Chisnall', de naam van Danny Noppert kunnen staan. De Fries kwam eerder op dinsdag op een 2-0 voorsprong in sets, maar moest de vier sets die daarop volgden allemaal aan Chisnall laten: 2-4.

Noppert trof Chisnall driemaal eerder en kwam alle keren als winnaar uit de strijd. Gesterkt door die bemoedigende statistieken maakte hij een goede start, door zijn tegenstander direct te breken en de eerste set met 3-0 naar zich toe te trekken. Niveau omhoog In de tweede set gingen de gemiddelden van beide darters flink omhoog, met onder meer vijf 180'ers en twee finishes van Noppert van 120, de zogenaamde Shanghai 20. De 29-jarige 'Noppie', die voor na dit WK de wat stoerdere bijnaam 'The Freeze' heeft gekozen, won wederom met 3-0 in legs.

Maar waar Chisnall zijn hoge gemiddelde vasthield, leek 'The Freeze' wat te bevriezen. Noppert verloor de derde set met 3-0 en de vierde en vijfde set beide met 3-1. Noppert, die in de tweede ronde ook al een zwak gemiddelde gooide tegen de Zuid-Afrikaan Cameron Carolissen, miste vervolgens in de zesde set drie keer op dubbel 18, waarmee de wedstrijd zo goed als verloren was. Chisnall vs. Van den Bergh Chisnall denderde door en pakte de set met 3-0 en de wedstrijd met 4-2. Hij stuit in de achtste finale op de Belg Dimitri Van den Bergh, die zondag Jermaine Wattimena kansloos liet.