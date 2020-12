Noppert verspeelt 2-0 voorsprong tegen Chisnall en sneuvelt op WK darts

De 29-jarige 'Noppie', die voor na dit WK de wat stoerdere bijnaam 'The Freeze' heeft gekozen, won wederom met 3-0 in legs.

In de tweede set gingen de gemiddelden van beide darters flink omhoog, met onder meer vijf 180'ers en twee finishes van Noppert van 120, de zogenaamde Shanghai 20.

Het WK darts van Danny Noppert zit erop. In zijn derderondepartij tegen Dave Chisnall kwam de Fries op een 2-0 voorsprong in sets, maar de vier sets die daarop volgden gingen alle verloren: 2-4.

Maar waar Chisnall zijn hoge gemiddelde vasthield, leek 'The Freeze' wat te bevriezen. Noppert verloor de derde set met 3-0 en de vierde en vijfde set beide met 3-1.

Noppert, die in de tweede ronde ook al een zwak gemiddelde gooide tegen de Zuid-Afrikaan Cameron Carolissen, miste vervolgens in de zesde set drie keer op dubbel 18, waarmee de wedstrijd verloren zo goed als verloren was.

Chisnall vs. Van den Bergh

Chisnall denderde door en pakte de set met 3-0 en de wedstrijd met 4-2. Hij stuit in de achtste finale op de Belg Dimitri Van den Bergh, die zondag Jermaine Wattimena kansloos liet.