Skiester Gisin doorbreekt hegemonie Shiffrin en Vlhová; Jelinkova vroeg klaar

Michelle Gisin heeft op de wereldbeker slalom in Semmering voor een daverende verrassing gezorgd en haar eerste wereldbekerzege geboekt. De Zwitserse doorbrak met de winst de hegemonie van favorieten Mikaela Shiffrin en Petra Vlhová. In de vorige 28 slaloms was altijd Shiffrin of Vlhová de beste. Vlhová wist zelfs de laatste vijf races te winnen.

Shiffrin leidde na de eerste run met 0,02 voorsprong op Gisin, maar wist die marge in de tweede run niet vast te houden. Ze werd ook nog gepasseerd door Oostenrijkse Katharina Liensberger. Shiffrin gaf uiteindelijk 0,57 toe op winnares Gisin, Liensberger kwam 0,11 tekort. Vlhová werd vierde.

Gisin doorbrak niet alleen de serie van Shiffrin en Vlhová, maar ze bezorgde ook haar land de eerste winst in een wereldbeker slalom sinds 2002. De Nederlandse Adriana Jelinkova haalde de tweede run niet. De Oegstgeestse werd in de eerste run 41ste. Maandag werd de reuzenslalom nog gestaakt vanwege zware windstoten.