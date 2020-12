Kroaten in Nederland na aardbeving: 'Niet makkelijk om nu zo ver weg te zijn'

Volgens Lisjak zijn de inwoners enorm geschrokken door het natuurgeweld en is het de vraag of ze de komende dagen thuis kunnen slapen. "Van een vriend is het appartement totaal verwoest. Ik verwacht wel dat iedereen die ik ken onderdak kan vinden bij familie en vrienden, als dat nodig is."

Tatjana Lisjak (41), een journalist uit Kroatië, komt zelf uit Petrinja en woont sinds vijf jaar in Delft. Naast haar moeder en andere familieleden heeft ze veel vrienden in de regio, waar inmiddels meerdere doden zijn geteld. "Ik probeer ze de hele dag al te bellen, maar het is heel moeilijk. Het lukt alleen via WhatsApp en Facebook. Ik weet wel dat ze allemaal oké zijn."

Terwijl in de Kroatische stad Petrinja de reddingswerkzaamheden doorgaan, proberen Kroaten in Nederland familie en vrienden te bereiken na de zware aardbeving die een deel van de stad in puin heeft gelegd. Contact is moeilijk. Op veel plaatsen is de stroom uitgevallen.

Vanwege de lockdownmaatregelen in Kroatië is reizen tussen verschillende regio's niet toegestaan, maar die beperking is vandaag even losgelaten zodat mensen een veilig heenkomen konden zoeken. Daarvan heeft ook een nichtje van Romana Tomljanovic (31) uit Utrecht gebruik gemaakt. "Ze woont in Zagreb, maar is nu naar familie aan de kust gegaan, in Senj, voor haar veiligheid. Ze is nu liever even niet in het gebied waar de bevingen waren."

De angst zit er goed in, zegt Tomljanovic, die contact houdt met haar familie. "Dit is al de derde keer dit jaar. In maart was er een grote aardbeving, gisteren weer en er werd deze keer verwacht dat er een nog zwaardere kon komen. Je hoopt dat het niet gebeurt, maar het was helaas dus wel zo."

Mensen werden rond de middag overvallen door de plotselinge beving: