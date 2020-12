Celstraf in Egyptisch #MeToo-schandaal, dat via Instagram aan het licht kwam

In Egypte is een man veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor seksueel wangedrag. De oud-student van een elite-universiteit in Caïro werd in juli gearresteerd nadat er op sociale media tientallen aantijgingen tegen hem waren geplaatst.

Op de Instagrampagina @assaultpolice deelden ruim negentig vrouwen hun negatieve ervaringen met Ahmed Bassam Zaki. Sommigen beschreven anoniem hoe ze eerst door hem waren verleid en vervolgens onder druk waren gezet om naaktfoto's te delen.

De foto's gebruikte Zaki om de slachtoffers te chanteren wanneer ze weigerden seks met hem te hebben. In sommige gevallen dreigde hij de beelden naar familie te sturen.

Medestudenten

Zaki studeerde aan de prestigieuze American University in Caïro. Veel van zijn slachtoffers zouden medestudenten zijn geweest. De economische rechtbank in Caïro veroordeelde Zaki vandaag voor chantage en seksuele intimidatie van twee vrouwen.

De beheerders van het Instagramaccount dat de zaak aanwakkerde, feliciteren "alle vrouwen die dachten dat ze moesten zwijgen", schrijven ze op Instagram. Ook kijken ze uit naar de volgende keer dat Zaki zich moet verantwoorden voor de rechter.

Begin januari moet de Egyptenaar voorkomen voor de strafrechter op verdenking van verkrachting en poging tot verkrachting van drie minderjarige vrouwen. Ook wordt Zaki verdacht van drugsbezit.

#MeToo in Egypte

De zaak rond Zaki werd, onder meer vanwege de aandacht op sociale media, in Egypte groot opgepakt en heeft de #MeToo-beweging in het land aangewakkerd.

Zaki werd drie dagen nadat de Instagrampagina online ging, thuis opgepakt. Het account is inmiddels uitgegroeid tot een plek waar Egyptische vrouwen hun ervaringen met seksuele intimidatie delen.

Dat hij zo snel werd opgepakt, is bijzonder voor Egypte, waar seksuele intimidatie veel voortkomt. Slachtoffers zijn bang om zich uit te spreken, bijvoorbeeld uit angst dat ze zelf de schuld krijgen.

Uit een onderzoek van de Verenigde Naties in 2003 bleek dat negen op de tien Egyptische vrouwen slachtoffer zijn geweest van seksuele intimidatie. Sinds 2014 is seksuele intimidatie strafbaar, maar volgens activisten is het moeilijk te bewijzen.